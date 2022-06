MONETE CELEBRATIVE Donate ai medagliati olimpici le monete che celebrano i successi di Tokyo 2020 Consegnate ad Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni

Donate ai medagliati olimpici le monete che celebrano i successi di Tokyo 2020.

Gli atleti sammarinesi Alessandra Perilli, Gian Marco Berti e Myles Amine Mularoni hanno ricevuto le monete coniate nell’anno 2021 dall’Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino, oggi divisione interna di Poste San Marino, per celebrare i loro successi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Alessandra Perilli, ha conquistato una medaglia di bronzo individuale e una medaglia d’argento in coppia con Gian Marco Berti nel tiro a volo. Myles Amine Mularoni ha vinto una medaglia di bronzo nella lotta. Per celebrare l'evento sono state coniate due monete, una del valore di 5 euro, in rame CU 999 ‰ (bordo liscio, peso 15g, diametro 32mm) con l’immagine di una fase di combattimento di Myles Amine Mularoni ed una del valore di 10 euro, in argento AG 925 ‰ (bordo zigrinato, peso 22,4g, diametro 34mm) con le immagini di Gian Marco Berti e Alessandra Perilli mentre sollevano il loro fucile (quello della tiratrice è un inserto in bronzo). Entrambi i bozzetti sono stati curati da Orietta Rossi e Antonella Napolione.

A premiare gli atleti, alla Segreteria con delega alle Poste, il Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, il Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini. Con loro i vertici Cons e delle Poste.

