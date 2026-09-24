Dopo un mese di chiusura, riapre la piscina del Multieventi

Riapre i battenti la piscina del Multieventi Sport Domus. Dopo la chiusura di oltre un mese per lavori di manutenzione, l'impianto torna ad essere aperto al pubblico. La riapertura della piscina era già stata celebrata durante Sport in Fiera, con tre giorni durante i quali era possibile accedere all'impianto gratuitamente. Gli orari per il nuoto libero saranno 09:00 - 20.30 dal lunedì al venerdì, mentre sabato e domenica la piscina è aperta al pubblico soltanto al mattino, con orario 09:00 - 14.00.







