Doppia sconfitta per i sestetti sammarinesi

Sconfitta della Gemini Med in casa per 0 a 3 contro Paoloni Macerata. Sestetto sammarinese sotto ritmo e l'obiettivo reazione alla sconfitta di Bologna non è stato raggiunto. Troppo remissivi gli uomini di Pascucci non hanno mai alzato il volume delle giocate e questa è una sconfitta che rischia di allontanare Rondelli e compagni dalla lotta play off. Primo set chiuso con un inaspettato e largo 14/25 Macerata. Nel secondo parziale il sestetto biancoazzurro continua ad essere piuttosto impreciso e nonostante qualcosa di meglio rispetto al primo, si intravvede, anche il secondo va in archivio con il dominio Macerata 19/25.

Nella terza frazione San Marino sembra giocare con un altro spirito e, soprattutto, con un’altra intensità ma complice anche l'infortunio di Frascio la Gemini Med cede anche il terzo 20/25. In classifica quarto posto a quota 37. Prossimo turno Don Celso Volley Fermo - Gemini Med San Marino. Sabato 14 marzo alle 21 a Fermo. Serie D femm. Vbr Liverano Lugo – Titan Services San Marino 3 a 0 (25/18 25/17 25/19). Sconfitta al palasport di Lugo anche per la Titan Services contro la seconda forza del campionato. In classifica le titane si trovano al sesto posto con 23 punti. Sabato prossimo a Serravalle 19.30 scontro diretto con Unica Volley Rimini.







