Doppia trasferta a Grosseto per San Marino

Torna in campo stasera il San Marino Baseball, che oggi e domani affronterà il BBC Grosseto in una doppia trasferta in Toscana. I titani arrivano al sesto turno di campionato in seconda posizione del Girone A, con sei vittorie sugli otto incontri completati fin qui e due sweep di fila realizzati. Quattro vittorie e cinque sconfitte per il BBC, attualmente appaiato all'altra squadra grossetana, la Big Mat, a metà classifica. Playball alle 20, domani si replica alla stessa ora, mentre martedì sera, a Seravalle, è in programma la prosecuzione della sfida contro Parma interrotta per pioggia sull'1-0 in favore degli emiliani.