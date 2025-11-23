VOLLEY Doppia vittoria nel volley, con Gemini Med e Titan Services La maschile batte 3-0 Grottazzolina in trasferta e si avvicina alla vetta, la femminile stende Lugo per 3-1 e torna a metà classifica

Un altro weekend da due su due per la pallavolo sammarinese, che vince sia in trasferta, sia in casa. A imporsi lontano dal Titano è la squadra maschile, che nel 7° turno di Serie B non lascia neanche un set alla M&G Grottazzolina. I punteggi dei tre parziali sono di 20-25, 21-25, 21-25 in favore della Gemini Med, al quinto successo consecutivo. Gara segnata da vari errori in battuta da un lato e dall'altro, 12 per i sammarinesi e 19 per i marchigiani. La differenza, enorme, si vede però a muro, che ai locali frutta solo 2 punti, mentre agli ospiti ben 14.

I titani si portano subito avanti nel primo set, mentre il secondo è più combattuto, con la Gemini Med che la spunta solo nel finale. Nel terzo, Grottazzolina cambia giocatori e sistema di gioco, mettendo in difficoltà San Marino, che ci mette un po' per adattarsi, ma alla fine rimonta e chiude. Migliori marcatori per i titani sono Oforah, con 16 punti, e Frascio, con 11. Con questa vittoria, la Gemini Med resta incollata alla vetta.

Ha ingranato anche la Titan Services, che è al terzo successo di fila in Serie D femminile, stavolta contro la Liverani Lugo. Il punteggio per le sammarinesi è di 3-1, con vittoria di primo, terzo e quarto set per 25-19, 25-21, 25-20. Vinto il primo parziale soprattutto bloccando i punti di forza avversari, le sammarinesi hanno subito il rientro in gara di Lugo nel secondo, grazie a uno sprint iniziale, cedendolo per 23-25.

Con le romagnole che martellano sulle bande, in un terzo set giocato punto a punto, coach Sarti cambia qualcosa tatticamente e la mossa dà i frutti sperati, ripetendosi anche nel quarto. Alla fine, l'allenatore la definirà una gara durissima, elogiando il carattere delle proprie giocatrici. Per le titane, ora a metà classifica con sette punti, ci sono ben quattro giocatrici in doppia cifra: Ghinelli e Sarasini con 16 punti a testa, Muccioli e Pedrelli con 13.

