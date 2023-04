BASEBALL Doppia vittoria per il San Marino Sul diamante del Gianni Falchi, la squadra di Doriano Bindi ha battuto il Longbridge per 12 a 3 e 7 a 0

San Marino vince due volte al Gianni Falchi di Bologna sul Longbridge e rimane in testa alla classifica del girone A assieme a Macerata, che ha sconfitto gli Athletics. In battuta da segnalare le prove complessive di Ferrini (6/11), Dudley Leonora (5/9) e Celli (5/10). In gara2 Ferrini va a un fuoricampo dal cycle (4/5 con due singoli, un doppio e un triplo). Sul monte i vincenti sono Nicola Garbella e Carlos Quevedo.

