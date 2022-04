Ancora una doppia vittoria per il San Marino Baseball. La squadra di Doriano Bindi si è imposta sul diamante del Longbridge Bologna, imponendosi per 9 a 3 in gara 1 e 15 a 2 nella seconda partita, sospesa ieri sera per pioggia e recuperata oggi pomeriggio. Grande protagonista il ricevitore Gabriel Lino, autore di 3 fuoricampo, due nella prima partita e uno nella seconda.