BASEBALL Doppia vittoria per il San Marino Baseball I campioni d'Italia passano per due volte sul diamante del Longbridge Bologna

Doppia vittoria per il San Marino Baseball.

Ancora una doppia vittoria per il San Marino Baseball. La squadra di Doriano Bindi si è imposta sul diamante del Longbridge Bologna, imponendosi per 9 a 3 in gara 1 e 15 a 2 nella seconda partita, sospesa ieri sera per pioggia e recuperata oggi pomeriggio. Grande protagonista il ricevitore Gabriel Lino, autore di 3 fuoricampo, due nella prima partita e uno nella seconda.

