ANDORRA 2025 Doppietta d'oro con Alessandra Perilli e Gian Marco Berti San Marino sale sul gradino più alto del podio nelle gare di tiro a volo.

Alessandra Perilli è medaglia d’oro nel tiro a volo. La sammarinese conquista il gradino più alto del podio al termine di una bella finale chiusa con 38 davanti alla cipriota Koukkoulli che si ferma a 36.

"Che fatica, guarda le mani come tremano ancora, ce la faccio, adesso mi ripiglio! È stata una bella finale? Bella, guarda, non so i punteggi dell'altra, non mi ricordo neanche quanto ho fatto io, ma è stata tiratissima e ogni tanto riuscivo a richiudermi, poi ogni tanto riprendevo l'ansia, l'agitazione e dicevo chiusa, chiusa, poi vedevo Luca che era lì, che mi teneva a bada, respira, respira. Sembravo un bisonte, mi sembrava" Senti Ale, una medaglia che dedichiamo? "A me stessa, mi dispiace, scusate, ma è tanta la fatica che ci mettiamo dietro, alla mia famiglia, a tutti, perché comunque portare queste medaglie è un duro lavoro,, perché vi posso garantire che non è stato facile per niente. Questa garetta l'ho sentita tantissimo, era un peso forte perché sapevo che me la giocavo tutta nella finale. Non era tanto le serie, era perché stavo comunque bene, vedevo che ero in concentrazione però sai, la finale è un colpo, è un attimo, viene fuori quella della giornata e quindi diciamo che ho sempre allenato tutto per questa finale, finalmente, sono contenta"

Finale tiratissima nel tiro a volo maschile con Gian Marco Berti che conquista l’oro con 41 piattelli contro i 40 del cipriota Kiriakou al termine di una gara ricca di colpi di scena. Con Berti avanti poi recuperato e alla fine a giocarsela piattello dopo piattello con l'obbligo di arrivare davanti per vincere l'oro. Bello il gesto dell'avversario che chiamo buono un colpo del sammarinese, anche se poi il giudice di gara decide per non confermare il punto a Berti. Una medaglia bella e tanto voluta dal tiratore sammarinese.

"Mi sono preparato, ho dato tutto per arrivare pronto ero già pronto a Cipro, poi l'influenza mi ha fregato ma essere qui e vincere è incredibile, bello! Una finale veramente molto tirata tirata? Credevo di essere avanti di parecchio poi l'errore arbitrale mi ho condizionato un po', ho fatto qualche zero dietro però dopo mi sono ripreso" Cosa hai provato dopo quell'ultimo piattello? "Dopo quell'ultimo piattello mi sono un po' rilassato perché sto vivendo un momento molto difficile della mia vita perché il lavoro mi porta via tanto tempo e quindi tempo per allenarsi è poco e sono contento di avercela fatta" Marco, a chi si dedica questa medaglia d'oro? "Un po' la devo dedicare alla mia dada che sarebbe la mia zia, la mia collega di lavoro perché se io sono qui lei è là e poi alla mia mamma, alla mia nonna e a tutta la mia famiglia che mi sostiene la mia squadra, ai giovani in particolare a Simone e a Martina perché si impegnano davvero e diventeranno sicuramente dei grandi".

