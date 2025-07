Doppio argento per Davide Zaghini ai Play The Games

Si chiude con la conquista di due medaglie d’argento l’avventura di Davide Zaghini ai Play the Games di Special Olympics Italia 2025, manifestazione che si è svolta a Salsomaggiore. L’atleta, che ha partecipato per la prima volta ad una competizione di tennis, si è distinto già nei turni preliminary del sabato, dove ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Domenica, in semifinale, ha centrato un’altra vittoria, per poi fermarsi solo in finale, con la conquista del secondo gradino del podio. Davide, che è stato accompagnato in questa avventura dall’assistant coach Samantha Casadei, ha gareggiato anche nel doppio. Anche in questo torneo, insieme al suo compagno, è approdato in finale dopo una combattuta vittoria (7-5). Nell’ultimo atto i due atleti si sono difesi egregiamente cedendo per 6-4 e mettendosi al collo un’altra medaglia d’argento, con grande soddisfazione della Federazione Sammarinese Sport Speciali e della Federazione Sammarinese Tennis.