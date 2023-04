Seconda giornata del campionato di Serie A di Baseball e secondo appuntamento casalingo per i Campioni d'Italia del San Marino. Domani, con gara 1 alle 15 e seconda partita in programma alle 19, la squadra di Doriano Bindi ospiterà sul diamante di Serravalle il Sesto Fiorentino Padule. Nella prima uscita stagionale, il San Marino ha conquistato due vittorie per manifesta inferiorità contro l'Athletics Bologna.