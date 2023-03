Doppio impegno internazionale per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino: questo fine settimana, Federico Amati e Achille Tentoni saranno a Innsbruck per l'International Open d'Austria, dove saranno presenti gli atleti più forti del continente. Nel weekend di Pasqua invece alcuni agonisti del Club saranno impegnati a Bucarest per il Torneo di Qualificazione alla terza edizione dei Giochi d'Europa. A seguire, l'Open dell'Emilia Romagna a Riccione di inizio maggio.