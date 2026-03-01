Doppio ko al tie-break per Titan Services e Gemini Med San Marino

Rimini resta ancora una volta indigesta alla Titan Services San Marino che – dopo la battuta d'arresto nello scorso turno contro la capolista VTR – cade anche contro la Figurella. Sconfitta al tie-break per le ragazze guidate da coach Stefano Sarti, un ko pesante che al momento estromette le sammarinesi dalla zona play-off. Dopo essere andate sotto 2 set a 0 – 20-25 e 24-26 dopo i vantaggi – la Titan Services ha una reazione d'orgoglio e risale fino al 2-2 grazie al 25-23 del terzo parziale e il 25-22 del quarto. Decisivo quindi il tie-break con le riminesi che rinsaviscono sul più bello, imponendosi 15-11. Alle biancazzurre non bastano i 20 punti di Ghinelli e i 16 di Sarasini, hanno pesato nell'economia del match le assenze pesanti di Pedrelli e Muccioli. La Titan Services è quinta nella Serie D femminile con 23 punti – grazie a quello conquistato per il ko al tie-break - ma sempre a contatto di Ravenna e Unica Volley Rimini rispettivamente a +3 e +2. Prossimo impegno in trasferta, a Lugo.

Fallisce quella che sarebbe stata la settima vittoria consecutiva invece la Gemini Med San Marino nella Serie B maschile. Come per le ragazze, anche gli uomini allenati da coach Roberto Pascucci cedono al tie-break sul parquet di Bologna contro l'Okkaido. Andamento simile: i bolognesi vincono il primo set 28-26, salvo poi essere rimontati dai sammarinesi con un 25-23 e un 29-27 che testimonia il grande equilibrio del match. Grande rammarico nel corso del quarto parziale: la Gemini Med sale 15-10 ma non riesce a chiudere, venendo superata 25-21. Un'occasione persa che si ripercuote anche nel tie-break con la Okkaido che vince 3-2 grazie al 17-15 finale. Ben 32 i punti per Oforah – top scorer – e San Marino che mantiene il quarto posto in classifica con 37 punti, a -1 da Loreto terza. Gemini Med che tornerà tra le mura amiche il prossimo weekend, per affrontare la Paoloni Macerata.



