BASEBALL Doppio obiettivo per il San Marino Baseball: Scudetto e Coppa dei Campioni Il San Marino Baseball, campione d'Italia, si è presentato alla vigilia dell'esordio in campionato fissato per domani a Serravalle nel derby contro il Torre Pedrera. I ragazzi di Doriano Bindi saranno impegnati in Italia e in Europa con la Coppa.

Negli occhi di tutti gli appassionati ancora le immagini di festa dell'agosto scorso quando il San Marino Baseball tornò ad essere Campione d'Italia per la quinta volta nella sua storia e a 8 anni di distanza dall'ultima. La squadra, sempre allenata dal manager Doriano Bindi, è ripartita dalla presentazione ufficiale al San Marino Outlet Experience. Proprio alla vigilia dell'esordio in campionato fissato per domani sul diamante di Serravalle nel derby contro i Falcons di Torre Pedrera. Gara1 in programma alle ore 19 mentre Gara2 si giocherà sabato alle 15.30. C'è curiosità per capire se il San Marino Baseball saprà confermarsi dopo la vittoria dello Scudetto, partendo con i favori del pronostico. In più, un doppio impegno attende i biancazzurri: oltre al campionato italiano, San Marino torna in Coppa dei Campioni. Quella si giocherà a Bonn, in Germania, a inizio giugno. L'obiettivo sarebbe uno storico double – come già successo nel 2011 – anche se, fin dalla prima fase, i tanti nuovi arrivati dovranno integrarsi al meglio nell'ambiente.

Il San Marino Baseball è stato inserito nel Girone C con Torre Pedrera, Modena, Longbridge, Godo, New Rimini, Sala Baganza e Crocetta. Le prime due accedono alla poule scudetto dove lo stesso Bindi, il General Manager Mauro Mazzotti e il presidente Mauro Fiorini vogliono esserci per giocarsela fino in fondo.

Nel servizio l'intervista a Doriano Bindi, manager San Marino Baseball

