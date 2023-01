BASEBALL Doppio scudetto per Tiago Da Silva Dopo lo scudetto con San Marino, il lanciatore italo-brasiliano ha vinto il titolo in Venezuela.

Doppio scudetto per Tiago Da Silva.

Stagione da incorniciare per Tiago Da Silva. Il lanciatore italo-brasiliano ha conquistato anche lo scudetto in Venezuela. Dopo aver festeggiato il tricolore con San Marino Baseball, tra l'altro il secondo consecutivo, ha vinto anche il titolo venezuelano con i Leones del Caracas. Il 21' scudetto della squadra di Caracas è arrivato al termine della serie finale vinta contro il Tiburones de La Guaira per 4-2. Per Tiago Da Silva due scudetti in quattro mesi, quello della Serie A a settembre e ora quello della Liga Venezolana de Béisbol Profesional a fine gennaio.

