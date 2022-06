Il Parma si conferma Campione d’Europa. Nella finale di Bonn, la squadra emiliana ha battuto gli olandesi dell'Amsterdam con il punteggio di 7 a 6. Per il Parma si tratta della quindicesima Coppa dei Campioni in venti finali disputate. Un record che diventa sempre più difficile da eguagliare. Intanto San Marino ha chiuso al quarto posto dopo essere stato sconfitto dai padroni di casa del Bonn per 6 a 3.