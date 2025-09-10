BASEBALL
Doriano Bindi: “È il momento di dire basta, saluto tutti con questo Scudetto”
Lo storico coach Doriano Bindi al nostro microfono conferma il suo addio al ruolo: “Ringrazio tutti, soprattutto la società, ma è il momento di lasciare il baseball”
Lo storico coach del San Marino Baseball Doriano Bindi racconta le sue emozioni dopo la conquista del settimo scudetto della storia. Bindi lo aveva già comunicato alla squadra subito dopo la vittoria contro Parma e lo conferma anche ai nostri microfoni: “È il momento di dire stop dopo un'altra grande soddisfazione”. Venerdi 12 al Diamante di Serravalle la festa Scudetto.
