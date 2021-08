BASEBALL Doriano Bindi nello staff della Nazionale Italiana Il manager del San Marino, fresco campione d'Italia, sarà uno dei coach che affiancherà Mike Piazza

In vista del Campionato Europeo Piemonte 2021, che si svolgerà fra Avigliana, Settimo Torinese e Torino dal 12 al 19 settembre prossimi, e assegnato lo scudetto al San Marino, si definisce lo staff che guiderà la selezione italiana in questa avventura continentale. Il manager Mike Piazza sarà affiancato dal pitching coach Vince Horsman, suo più stretto collaboratore dopo la rinuncia per motivi personali del fratello Wally Horsman, e dai coach Dan Bonanno, Michele Gerali, Gianmarco Faraone e Doriano Bindi. Il Presidente Andrea Marcon, come convenuto con il Commissario Tecnico, ha aspettato il termine delle Italian Baseball Series per integrare lo staff con coach e manager incontrati nel corso della stagione. Particolarmente significativa poi la presenza di Doriano Bindi, manager fresco campione d’Italia, che si è detto onorato di far parte di questo staff e rende disponibile tutta la sua lunga esperienza e la conoscenza del movimento italiano.

