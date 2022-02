Doriano Bindi: "Squadra nuova ma l'obiettivo resta lo scudetto"

Riflettori accesi sul diamante di Serravalle per la prima seduta di allenamento dei Campioni d'Italia del San Marino baseball. In attesa dell'arrivo degli stranieri, Doriano Bindi ha radunato i giocatori italiani per un primo incontro in vista di una stagione particolarmente impegnativa. Il prossimo campionato di serie A comincerà l'1 e il 2 aprile con la partita casalinga contro i Falcons Torre Pedrera mentre da 7 all'11 giugno, a Bonn in Germania, è in programma la fase finale della Coppa dei Campioni. Una squadra completamente rinnovata. Non ci saranno più Simone Albanese e Mattia Reginato, oltre a Giovanni Garbella, al greco Sechopoulos e all'olandese Tromp. La società però non ha perso tempo assicurandosi, il lanciatore Angelo Palumbo, il ricevitore Gabriel Lino, il prima base Ustrariz e due giocatori del Macerata, Batista e Quattrini. Il colpo di mercato è senza dubbio Dudley Leonora, fuoriclasse olandese che può ricoprire il ruolo di seconda o terza base.