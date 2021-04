Doriano Bindi torna sulla panchina del San Marino e afferma: "Sono qui per vincere il decimo titolo".

Doriano Bindi

Trentasette anni con la maglia del San Marino, 15 da giocatore e 22 da manager, vincendo tutto quello che c'era da vincere. Quattro scudetti, tre coppe dei campioni, due coppe Italia. Doriano Bindi ha messo la sua firma in tutte le vittorie della società biancoazzurra e dopo 5 anni, torna sulla panchina di quella che lui stesso ha definito coma la sua squadra e la sua famiglia. L' era Bindi si era improvvisamente interrotta il 26 aprile del 2016. Una decisione a sorpresa, dopo solo 9 partite di quel campionato. Un esonero che ancora oggi brucia come una ferita aperta ma ancora una volta il tempo ha giocato in favore del tecnico sammarinese.









San Marino è rimasta ai vertici del baseball italiano, ha giocato tre finali scudetto negli ultimi 5 anni ma non è mai arrivato il titolo tricolore. E cosi, come cinque anni fa, con una decisione a sorpresa, gli stessi dirigenti che gli avevano dato il benservito, lo hanno richiamato. Il prossimo campionato comincerà il 22 maggio con San Marino che ospiterà la Fiorentina. Oltre al ritorno di Doriano Bindi, ci sarà anche quello di un nuovo dirigente, Francesco Imperiali