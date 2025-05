Dorotea Balsimelli: "Orgogliosi della prima storica vittoria del rugby di San Marino ai Giochi"

Dorotea Balsimelli

Dopo il debutto a Malta nel 2023, il rugby San Marino scrive un'altra pagina di storia conquistando la prima storica vittoria ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra. La soddisfazione di Dorotea Balsimelli, presidente della Federazione Sammarinese Rugby.

Seconda volta del Rugby 7 ai giochi dei piccoli stati e questa volta arriva anche la prima storica vittoria di San Marino...

"Sì, diciamo che noi siamo partiti per i giochi con -sicuramente- l'obiettivo di almeno una vittoria e siamo assolutamente soddisfatti della prestazione che abbiamo avuto ieri, anche perché ce la siamo giocata anche molto bene con i padroni di casa, con l'Andorra, nella prima partita, per cui devo dire che ad oggi ci riteniamo totalmente soddisfatti per la prestazione della prima giornata di torneo."



Avete messo un punto?

"Esatto, sì, abbiamo effettivamente messo forse più che un punto, un tic a ciò che effettivamente c'eravamo predisposti di fare."