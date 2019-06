Double Trap: Berti sul podio

In serata la premiazione del Double Trap con i maltasi Chetcuti, Gian Luca Oro, William Argento e il sammarinese Gian Marco Berti bronzo. Un bronzo inaspettato perché arriva da una disciplina come il double Trap non proprio congeniale dal tiratore sammarinese che ha dichiarato che la proverà anche in coppa del mondo