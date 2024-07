TENNIS TAVOLO Due argenti ed un bronzo per il San Marino Team in Repubblica Ceca

Ad Olomouc in Repubblica Ceca il San Marino Team ha partecipato all'open internazionale giovanile che ha visto la presenza di oltre 140 pongisti provenienti da 10 nazioni. La squadra del Titano era rappresentata da sette atleti seguiti dai tecnici Claudio Stefanelli e Daniele Ceccoli. I biancoazzurri portano a casa due medaglie d'argento ed una di bronzo.

Nella gara a squadre under 13, Pietro Bologna e Loris Ceccoli, dopo cinque vittorie consecutive si sono piazzati al secondo posto sconfitti solo in finale dal team della Repubblica Ceca. Nella gara di singolare under 13 Pietro Bologna batte sei avversari e si arrende in finale sconfitto di misura 3:2 dal pongista di casa, terzo posto poi nella competizione del doppio under 13 con Pietro Bologna e Loris Ceccoli. Da segnalare anche i due quinti posti dei fratelli Ceccoli, Thomas nel singolo under 11 e Loris nel singolo under 13.

