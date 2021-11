GLI ATLETI OLIMPICI INCONTRANO LA SCUOLA Due mattinate di confronto con gli studenti delle superiori per Gian Marco Berti e Alessandra Perilli

Si è avviato il progetto “Gli atleti olimpici incontrano la scuola”, promosso dalla Commissione Tecnica del CONS e sposato dalle scuole sammarinesi. Tra ieri e oggi i medagliati di Tokyo 2020 Gian Marco Berti e Alessandra Perilli hanno incontrato tutte le classi superiori delle scuole sammarinesi per parlare della loro esperienza e del ruolo che lo sport riveste nelle loro vite. Gli studenti hanno ascoltato con grande attenzione le parole dei due tiratori, ai quali hanno rivolto numerose domande, stimolati dal moderatore Massimo Boccucci, responsabile della comunicazione del CONS. Il progetto, che si pone differenti finalità per le diverse fasce d’età, andrà avanti coinvolgendo anche le scuole elementari e medie. Nel caso specifico delle scuole superiori l’intento è quello di trasmettere il senso di orgoglio e di appartenenza, ma anche di approfondire il tema dello sport come veicolo dell’immagine positiva di San Marino nel mondo e di come conciliare l’attività sportiva con studio e lavoro

