Due medaglie azzurre ad Abu Dahbi

E' il giorno del Record del Mondo della Svezia ai Mondiali di Abu Dhabi. In 1'42''38 la staffetta mista cancella il precedente primato dell'Olanda, terza in questa edizione dietro anche agli Stati Uniti, secondi. Stati Uniti che si prendono la gara dei 100 dorso vinta Shaine Casas, davanti al russo Kolesnikov e al rumeno Glinta. Solo ottavo Lorenzo Mora, anche se il modenese ha comunque ritoccato il personale di 6 centesimi. Nei 200 Farfalla prestazione coraggiosa di Ilaria Cusinato, sesta. Tempo un po' peggiore rispetto a quello segnato in batteria, gara che visto il successo della cinese Zhang sull'americana Hook e la bosniaca Lana Pudar. L'Italia festeggia la prima medaglia mondiale di Nicolò Martinenghi, secondo nei 100 rana. Il varesotto è splendido argento dietro al solo primatista mondiale, il bielorusso Shymanovich vincitore, e davanti all'americano Fink, bronzo.

Non è l'unica medaglia azzurra di giornata perché non tradisce nemmeno Benedetta Pilato. La sedicenne tarantina, primatista mondiale in vasca lunga, è argento dietro all'israeliana Gorbenko e davanti alla svedese Hansson. Gara di altissimo livello quella dei 200 stile con il diciottenne coreana Hwang a soprendere la qualificata concorrenza. Suo l'oro. In 3 centesimi ci sono il sudafricano Shchegolev e il lituano Rapys. Lontano Matteo Ciampi, ottavo. 100 rana infine vinti da Hansson Svezia sul canadese Masse e lo statunitense Berkoff. Da segnalare nelle batteria dei 200 rana il sammarinese Giacomo Casadei che in 2'17''39 ha nuotato sui suoi tempi. Il Covid colpisce anche il Mondiali in Vasca Corta. La Fina ha ufficializzato 7 positività tra gli atleti.