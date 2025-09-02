Due medaglie e un piazzamento per i pongisti del Titano

Tra piazzamenti a livello internazionale e medaglie su quello nazionale, è stato un agosto positivo per i giovani giocatori di tennis tavolo sammarinesi, che hanno confermato il proprio momento di forma dopo le ottime prove fornite a luglio a Ostrava e Olomouc, in Cechia. Tra gli atleti del Centro federale del Multieventi, diretto dal maestro Claudio Stefanelli, a brillare è in particolare Pietro Bologna, che ha superato le qualificazioni nel singolo Under 15 del prestigioso WTT Youth Contender di Otočec, in Slovenia. Il giovane sammarinese ha avuto la meglio sul polacco Glanert con un combattuto 3-2, accedendo così al tabellone principale, dove si è poi arreso per 3:0 allo svizzero Simo.

Successi anche a livello nazionale: nel weekend del 30 e 31 agosto i giovani pongisti del Titano hanno ottenuto due medaglie d'argento nell'Open di Senigallia, con Michele De Marco, secondo nella categoria Over 2000, ed Enea Stefanelli, argento nella categoria Over 3800. Quinto posto di Elia Mazza negli Over 452.







