TENNIS TAVOLO Due promozioni per la Juvenes Conclusi i campionati Nazionali. La squadra femminile di serie B sale in A2 mentre la compagine maschile di serie D viene promossa in C2.

La Federazione Italiana Tennis Tavolo ha dichiarato conclusa l'attuale stagione agonistica. I titoli non verranno assegnati mentre sono state incrementate le promozioni. Una decisione che permette alle squadre sammarinesi della Juvenes di centrare due promozioni. La squadra femminile di serie B sale in A2 mentre la compagine maschile di serie D viene promossa in C2.



