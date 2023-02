Due sconfitte per PromoPharma e Titan Services

Promopharma - Viadana

Dopo due settimane di sosta è tornata in campo la PromoPharma. La squadra di Stefano Mascetti è stata superata in trasferta dal Viadana Volley per 3-0. Nella prima del girone di ritorno i biancoazzurri non riescono a ripetere la buona prova della gara di andata. PromoPharma che non gioca una delle sue migliori partite. Nel primo set i Titani non vanno oltre i 18 punti. PromoPharma molto lontana nel secondo parziale con i padroni di casa che s'impongono per 25/15 in appena 20 minuti di gioco. Viadana conquista anche il terzo per 25/19 e si prende i tre punti. In tabellino da segnalare gli 11 punti di Benvenuti. Per quanto riguarda la classifica, la PromoPharma resta a 14 punti con il Pietro Pezzi Ravenna, davanti a a Padova 7 e Legnago a 6. In testa Gabbiano Mantova con 42. Prossimo impegno in casa contro la Spezzanese che di punti ne ha 17, una gara importantissima per la classifica dei Titani.

È tornato anche il campionato di serie D femminile con la Titan Services superata al PalaCasadei dallo Junior Coriano per 3-1. Per le biancoazzurre la prima giornata di ritorno non porta punti. Nel primo set le sammarinesi hanno la possibilità per chiudere in proprio favore il parziale con il punteggio sul 24/23 per le biancoazzurre. Le romagnole riescono a recuperare e vincere 26/24. Nel secondo set San Marino parte male e non riesce più a recuperare, Coriano chiude 25/19. Nel terzo parziale la Titan Services riesce ad accorciare, riaprendo il match grazie al 25/22. Il quarto parziale si gioca punto a punto fino al break finale che premia lo Junior Coriano che vince 25/22. Grande apporto di Tura in tabellino con 29 punti. Doppia cifra anche per Ghinelli con 14. Titane con dieci punti in classifica con tre squadre alle spalle. Prossimo impegno in trasferta a Santarcangelo.