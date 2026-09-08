SCACCHI Due squadre di San Marino all'Olimpiade degli Scacchi La nazionale biancazzurra prenderà parte sia al torneo Open che alla competizione femminile

Due squadre di San Marino all'Olimpiade degli Scacchi.

Ci sarà anche San Marino alla 46ª Olimpiade degli Scacchi, in programma a Samarcanda (Uzbekistan), dal 15 al 27 settembre 2026. Edizione che si preannuncia da record, con oltre 200 squadre iscritte al Torneo Open, con dieci giocatori che difenderanno i colori biancazzurri.

Nel torneo Open saranno schierati i Maestri FIDE Danilo Volpinari, Ezio Righi, Enrico Grassi e Mirko Leardini - al suo esordio olimpico da campione sammarinese in carica - e il giovane Nicola D’Amico. Per la competizione femminile le giocatrici convocate saranno invece Elena Krasnova - al debutto da campionessa sammarinese in carica -, Giulia Lazzarini, Dorina Capicchioni, WCM Mariane Biordi, Cristina Giannini.

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