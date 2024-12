VOLLEY Due squadre sammarinesi alla Moma Winter Cup

Due squadre sammarinesi alla Moma Winter Cup.

Al via il “Trofeo Anderlini – Moma Winter Cup”, un importante torneo giovanile di volley giunto alla sua 15^ edizione. Presenti, a Modena, squadre provenienti da tutte il mondo. Per San Marino parteciperanno l'Under 15 maschile guidata dal selezionatore Riccardo Cicconi e l'Under 16 femminile con il coach Diego Matteucci. Le partite sono in programma nel weekend, dal 28 al 30 dicembre.

