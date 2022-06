PRAGA Due titane ai Campionati Europei giovanili di Karate

Due titane ai Campionati Europei giovanili di Karate.

Si aprono, a Praga, i Campionati Europei giovanili di Karate. A difendere i colori biancazzurri ci sono due giovani atlete: Denise Bertozzi nel Kata Junior e Rebecca Gaidella nel Kumité, categoria -48 Kj Junior. Ha dovuto dare purtroppo forfait all’ultimo, per problemi di salute, Luca Vincenti. La prima a scendere in gara sarà Denise Bertozzi, impegnata in mattinata. Rebecca Gaidella, invece, debutterà sabato mattina. Le due atlete, accompagnate dai tecnici Marcello Santini e Alessio Magnelli, sono partite per la capitale della Repubblica Ceka mercoledì. A guidare la delegazione il presidente federale Maurizio Mazza, che a Praga prenderà parte anche agli incontri istituzionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: