ROLLER SPORTS Due titoli italiani per il Roller biancazzurro con i fratelli Terenzi

Due titoli italiani per il Roller biancazzurro con i fratelli Terenzi.

Il Roller biancazzurro festeggia con i fratelli Terenzi. Ai Campionati Italiani, andati in scena a Catania, Tommaso e Matilde Terenzi si sono imposi nella specialità dello Slide, ovvero le “frenate”. Tommaso si è laureato campione italiano nella categoria Allievi, Matilde in quella Seniores. Buona prestazione anche per Matilde Mina, tredicesima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: