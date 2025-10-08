Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo

Inizio di stagione brillante per la Juvenes Tennistavolo, protagonista di due importanti vittorie in trasferta nella prima giornata dei campionati a squadre.

Nel campionato di Serie B2, la formazione sammarinese – tornata nella prestigiosa categoria e composta interamente da atleti del Titano – ha superato in trasferta il Cascina con un netto 5-1. Determinanti i punti di Federico Giardi e Mattia Berardi, autori di due successi ciascuno. Da sottolineare anche l’ottimo esordio in categoria del giovanissimo Pietro Bologna, atleta Under 15, che ha conquistato la sua prima vittoria in Serie B mostrando carattere e talento. Positivo anche l’avvio della squadra impegnata in Serie C2, vittoriosa 5-2 sul campo di Montemarciano.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle 16:00 al Multieventi Sport Domus, dove è previsto l’atteso esordio casalingo di tutte le formazioni della Juvenes Tennistavolo.







