Due vittorie in trasferta per la Juvenes Tennistavolo

8 ott 2025
Team Juvenes serie B2 con il coach Claudio Stefanelli
Team Juvenes serie B2 con il coach Claudio Stefanelli

Inizio di stagione brillante per la Juvenes Tennistavolo, protagonista di due importanti vittorie in trasferta nella prima giornata dei campionati a squadre.

Nel campionato di Serie B2, la formazione sammarinese – tornata nella prestigiosa categoria e composta interamente da atleti del Titano – ha superato in trasferta il Cascina con un netto 5-1. Determinanti i punti di Federico Giardi e Mattia Berardi, autori di due successi ciascuno. Da sottolineare anche l’ottimo esordio in categoria del giovanissimo Pietro Bologna, atleta Under 15, che ha conquistato la sua prima vittoria in Serie B mostrando carattere e talento. Positivo anche l’avvio della squadra impegnata in Serie C2, vittoriosa 5-2 sul campo di Montemarciano.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 ottobre alle 16:00 al Multieventi Sport Domus, dove è previsto l’atteso esordio casalingo di tutte le formazioni della Juvenes Tennistavolo.




