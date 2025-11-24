TV LIVE ·
Due vittorie per San Marino nel weekend del tiro a segno

Luisa Menicucci è prima al Campionato invernale, nella pistola, Valerio Prota è primo assoluto al Campionato regionale

24 nov 2025
Foto d'archivio ©Cons/Andrea Masini
Foto d'archivio ©Cons/Andrea Masini

Fine settimana di successi per il tiro a segno sammarinese, che si prende due vittorie e un podio. Nel Campionato invernale disputato a Rimini, Luisa Menicucci è prima nella Pistola con 560 punti, una prova che le vale anche il nuovo record personale. Sul podio sale pure Ivana Drudi, terza con 533 punti, seguita in quarta posizione da Cristina Battistini e in ottava da Silvana Parenti. Più staccata Sofia Merticari, tredicesima.

Nel Campionato regionale, primo posto assoluto per Valerio Prota. Tredicesimo è Marco Gasperoni, diciottesimo Marcello Massaro. Nella carabina ad aria compressa sesto posto di Agata Riccardi e tredicesimo di Federico Forlivesi.




