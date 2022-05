BASEBALL Due vittorie per San Marino su Mediolanum New Rimini

Due vittorie per San Marino su Mediolanum New Rimini.

San Marino vince, in casa, le due sfide 16-1 e 5-0. Gara1 in equilibrio per tre riprese, con Mediolanum New Rimini anche avanti nel punteggio; dal quarto inning San Marino ha impresso alla partita il suo dominio chiudendo con largo vantaggio al termine del sesto.

La gara serale ha visto la squadra riminese soffrire subito in partenza e il 4-0 per San Marino al termine della prima ripresa è rimasto sostanzialmente il divario fino alla fine fra le due squadre, completato dal punto segnato da Ferrini al quarto inning.

Mercoledì 11, alle 20.30, è in programma il recupero. Si parte alle 20.30 dallo 0-0 e dall’attacco della squadra di casa nella parte bassa del terzo inning, momento in cui venne sospesa la gara il 23 aprile scorso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: