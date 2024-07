PARIGI 2024 È cominciata l'Olimpiade di Giorgia Cesarini "Sono contenta, ma dentro di me volevo fare meglio"

Il vento di Olimpia soffia sul sogno di Giorgia Cesarini. Lo spinge, ora lo esalta, ora sposta leggermente la traettoria della sua freccia. Tutto sotto gli occhi tecnici e benevoli di Emanuele Guidi che a Londra 2012 era esattamente dove è Giorgia oggi. È tutto un frullato di tecnica ed emozione, con i dirigenti del Comitato Olimpico e il neo Segretario allo Sport Rossano Fabbri a seguire la gara. Che è lunga, perfezione e sbavature si rincorrono, ma cos'è in fondo un decimale al cospetto di un'Olimpiade? Cos'è una posizione di ranking rispetto ad esserci? Giorgia, a tratti benone, chiude bene con la cinquantottesima posizione figlia di un 625, migliore di altre 7 atlete. Ed ora agli head to head col sorriso, poca pressione e come insegna il tiro senza pronostici.

Nel servizio l'intervista a Giorgia Cesarini

