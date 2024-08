PARIGI 2024 È il giorno di Myles Amine: contro Kurugliev per bissare il bronzo di Tokyo Le finali della lotta cominciano alle 18:15, quello del lottatore sammarinese è l'11° incontro in programma.

Il sogno d'oro è svanito, quello del bis olimpico però è ancora lì, alla portata. Dopo il ko in semifinale Myles Amine scenderà in pedana per confermare il bronzo di Tokyo e lo farà con un rivale storico, Dauren Kurugliev. Nei ripescaggi, il greco – ed ex russo – ha avuto vita facile contro l'australiano Jayden Lawrence, battuto 10-0 per manifesta nel primo round. Un avversario con in curriculum, tra Russia e Grecia, 3 ori Europei, uno Mondiale e uno ai Giochi Europei. In tre di queste occasioni – compresi gli ultimi due tornei continentali - battendo proprio Amine, che contro di lui vanta il successo nelle Ranking Series del '23.

Le finali della lotta – 6' effettivi, salvo successi per manifesta - cominceranno alle 18:15 e Amine-Kurugliev è l'11ª in programma. Un incontro che si potrà seguire in diretta a Maison San Marino, da Giorgia Boutique: come ieri, quando i membri del CE del CONS, i familiari di Myles dal lato Mularoni – compreso il centrocampista della nazionale di calcio Marcello – e altri tifosi si sono riuniti per seguire gli incontri del lottatore sammarinese.

Che ha cominciato battendo 7-4 l'ucraino Vasyl Mykhailov: un ottavo di finale sempre condotto da Amine che dopo averla sbloccata chiude il primo round sul 4-2 e nel secondo allunga sul 7-2. L'ucraino accorcia ma non basta e Myles accede ai quarti contro l'azero Osman Nurmagomedov. Qui la gara è decisamente più complicata: subito sul 5-2, il sammarinese subisce il ritorno dell'avversario che chiude il primo round avanti 8-5. Nel secondo è di nuovo altalena: Amine prende in mano la situazione e la ribalta portandosi sul 14-9, Nurmagomedov accorcia con un 3-0 ma Myles non traballa, allungando di altri due punti. Mancano 30", in quel che resta l'azero accorcia quasi sul gong e si chiude sul 16-14 per Amine.

Si va in semifinale dove ad attenderlo c'è un pezzo da novanta, l'iraniano Hassan Yazdanicharati, già oro a Rio e argento a Tokyo e n°2 del tabellone. Myles, che in lista è 3°, è il primo a sbloccare l'incontro, ma è una breve illusione: alla sirena è 6-1 per Yazdanicharati che nei 3' rimasti aggiunge un altro punto per il 7-1 definitivo. Si giocherà l'oro contro il bulgaro Magomed Ramazanov che con due punti sul gong ha ribaltato lo svantaggio imponendosi 4-3 sullo statunitense Aaron Brooks. Prima, però, toccherà ancora ad Amine, chiamato a un appuntamento per la storia non solo per se stesso, ma per tutta San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: