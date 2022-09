È il weekend di SportInFiera

Edizione n°24 per SportInFiera, la rassegna sportiva multidisciplinare organizzata dal CONS col patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport e la collaborazione di Federazioni sportive e scuole. Divertimento e scoperta, per mettersi alla prova e, magari, fare il primo passo da futuro atleta biancazzurro. L’apertura ufficiale sabato mattina, alle 9, al San Marino Stadium, alla presenza degli studenti delle scuole medie, delle istituzioni politiche e sportive e dei medagliati ai Giochi del Mediterraneo Orano 2022. A seguire il tour tra gli stand delle federazioni, da scoprire attraverso le attività ludiche e sportive proposte.

Nel piazzale del Multieventi sarà allestito un palco riservato ad esibizioni e dimostrazioni, contestualmente poi si terranno altre prove agonistiche e appuntamenti rivolti alle famiglie. La Federciclismo organizza una “Pedalata in famiglia con merenda al Parco Laiala”, sabato alle 15, e una gara di mountain bike per ragazzi dai 6 ai 14 anni, domenica alle 14. Sempre domenica, la FederAtletica ha previsto la corsa campestre (ore 10) e la staffetta genitore/figlio (ore 16). Per entrambe le giornate invece la piscina del Multieventi sarà aperta gratuitamente al pubblico dalle 10 alle 18.

Anche quest’anno è confermato il gioco “Passaporto dello Sportivo”: i bambini potranno ritirare la scheda presso lo stand del Cons e, una volta completata con i timbri ricevuti visitando gli stand di tutte le Federazioni, dovranno riconsegnarla per ricevere il premio. Domenica alle 18 la tradizionale cerimonia di chiusura alla presenza degli atleti che hanno difeso i colori biancazzurri al Festival Olimpico della Gioventù Europea a Banskà Bystrica.