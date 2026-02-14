È iniziata l’Olimpiade di Rafael Mini

Tanta emozione per la prima volta di Rafael Mini alle Olimpiadi. La prima manche dello slalom gigante è una gara di grande carattere e concentrazione, l'obiettivo è la qualificazione alla seconda, su un tracciato che crea non pochi problemi anche agli azzurri con De Aliprandini e Kastlunger che scivolano sulla neve de la Stelvio. C'è anche la delegazione di San Marino a fare il tifo per il suo atleta con il Segretario di Stato Rossano Fabbri e il presidente del Cons Christian Forcellini. Rafael Mini parte con il pettorale numero 72 e conclude la sua gara con un tempo personale di 1:29.88. Il portacolori del Titano parte attento, perde qualche posizione, che poi riesce a recuperare nel corso della discesa fino a risalire di quattro posizioni. Mini chiude al 70' posto. La prima manche è dominata dal brasiliano Pinheiro Braathen davanti ad Odermatt. Attesa adesso per la seconda manche per il sammarinese che non nasconde l'emozione.















