GIRO DEL MONTE E' la settimana del Giro del Monte: sabato partenza dallo "Stradone" Sabato 4 alle ore 17 al via l'evento che quest'anno festeggia i propri 50 anni. Iscrizioni online aperte fino al 2 settembre oppure il giorno stesso della gara: in programma 7km di podistica competitiva, Corporate Run o semplice "passeggiata" tra amici.

50 anni dopo è ancora Giro del Monte. La prima edizione di cui si conosce l'esistenza è datata 1971 e, nel 2021, è ancora presente nel cuore di atleti e appassionati. Anche grazie alla volontà e alla grande organizzazione della Track&Field San Marino – con il presidente Samuele Guiducci – e della Giunta del Castello di Città che ha sempre approvato questa manifestazione. Alla conferenza stampa di presentazione anche il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ed il presidente della Federazione Sammarinese Atletica Leggera Daniele De Luigi in un anno in cui questa disciplina ha fatto il “pieno” di eventi.

[Banner_Google_ADS]



7km di tracciato attorno al Monte Titano attraversando le strade dei centri storici di Città e Borgo Maggiore. Il percorso ed il panorama hanno sempre attratto centinaia e centinaia di corridori: tra questi anche nomi importanti dell'atletica italiana. Ma il Giro del Monte, che partirà sabato 4 alle ore 17 dallo Stradone, è sempre stato aggregazione e divertimento. Per questo, oltre agli atleti, ci saranno anche semplici appassionati e compagni di lavoro, nella fortunata formula della Corporate Run. Prima le gare giovanili e degli Special Olympics, dopo le premiazioni ed un intrattenimento musicale. Lungo il corso della giornata, poi, ci saranno dei campi da mini-basket in Piazza Sant'Agata frutto di una collaborazione con la Federazione Sammarinese Pallacanestro per avvicinare i giovanissimi al mondo della palla a spicchi. Iscrizioni ancora aperte sul sito www.tfsanmarino.com fino al 2 settembre oppure il giorno stesso dell'evento, dalle 13.30 alle 16.30.

Nel servizio l'intervista a Daniele De Luigi, presidente Federazione Sammarinese Atletica Leggera

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: