BALESTRIERI E' morto Paolo Rossini Nel 2019 aveva vinto il palio del 3 settembre

Aveva vinto il Palio del 3 Settembre dello scorso anno e lo aveva fatto stabilendo un record straordinario. Il primo trionfo di una grande carriera risale infatti al 1973, quando Paolo Rossini all'età di 26 anni vinse per la prima volta il Palio delle Balestre Grandi.

Nel 2019, esattamente 46 anni dopo, Paolo Rossini era tornato a mettere la sua freccia al centro del corniolo. La medaglia d'oro, la premiazione dei capitani reggenti e il bersaglio della vittoria, un cimelio da costudire e conservare con cura. Per lui, come per tutti i Balestrieri, vincere nel giorno della festa del Santo Patrono, ha un sapore diverso, particolare, unico. Da sempre balestriere di una Federazione di cui era immensamente orgoglioso.

Orgoglioso di portare in giro per il mondo, l'immagine dei balestrieri e della Repubblica di San Marino come in questa foto, scattata in Germania, negli anni sessanta da Secondo Cesarini Paolo Rossini se n'è andato questa mattina all'età di 73 anni. Ci mancheranno i suoi consigli, le sue battute, la sua inarrivabile simpatia. Paolo Rossini era fatto cosi....semplice e gioioso, con un unica grande passione, la Balestra e la sua Federazione









