AQUABIKE SAN MARINO E' nato il Trofeo Moto d'Acqua Repubblica di San Marino Con l'organizzazione di Aquabike San Marino

26 piloti iscritti a darsi battaglia nelle acque antistanti il Lido San Giuliano. Il primo trofeo Moto d'Acqua Repubblica di San Marino ha fatto centro regalando spettacolo e adrenalina nonostante una mattinata segnata in gran parte da pioggia e vento. L'organizzazione a cura dell'Aquabike San Marino ha però pensato a tutto dal percorso tecnico e divertente ai gazebo per riparare gli spettatori.

"Questo è il primo trofeo Repubblica di San Marino -dice il Presidente di Aquabike San Marino Walter Nanni- Il nostro club è molto orgoglioso di poter iniziare un percorso agonistico quindi avvicinare ragazzi, avvicinare sanmarinesi e non solo alla motonautica sanmarinese che ci teniamo molto insomma".

Quanti atleti avete adesso nel club?

"Attualmente ci presentiamo al prossimo campionato italiano con nove piloti ufficiali e poi siamo circa una cinquantina di soci".

Avete ragazzi anche molto giovani, quindi insomma guardate al futuro con grande, come dire, prospettiva.

"Sì, questa è proprio la mia soddisfazione. Abbiamo ragazzi di 12 anni, abbiamo ragazzi di 14, abbiamo due ragazzi di 16. Insomma cerchiamo di attirare i ragazzi, li vogliamo togliere dal telefonino e metterli in acqua".

Quattro le categorie di riferimento tra i Pro vittoria di Alberto Forchesato su Alberto Fantini e Lorenzo Bravetti; tra gli Amatori Francesco Loiacono è primo davanti a Mattia Farina e Tommaso Cristallo nella Categoria Giovanile successo di Daniel Volpiano su Kevin Bordin e Sofia Forchesato. Tra i Veterani Francesco Cristallo su Raul Fortunato e Filippo Carletti. L'Aquabike San Marino svolge regolarmente la sua attività partecipando alle gare FIM.

Il Presidente della Commissione Piloti FIM, Mirko Spoto spiega: "L'Aquabike San Marino è iscritto alla Federazione Italiana Motonautica per poter partecipare alle gare di campionato italiano regionali e anche all'estero. Si appoggiano a noi per avere queste tipi di opportunità, per questo tipo di gare".

Oggi è il primo trofeo San Marino, comincia quella che ci auguriamo diventerà una tradizione.

"Esatto, speriamo. Devo fare i complimenti a Walter Nanni. Questa passione che ci mette, questa dedizione a questo sport, visto anche il periodo, il tempo, il meteo. Devo fare veramente i complimenti, un abbraccio forte perché devo dire che l'affluenza è stata veramente importante".

Il club può contare 9 piloti e 45 associati. Divertenti e competitive, la disciplina di moto d'acqua e il trofeo Repubblica di San Marino si candidano per un grande futuro:

Stefano Formaiani, titolare Ste Racing: "Noi abbiamo iniziato che le moto d'acqua erano a due tempi, 650 di cilindrata. Adesso sono dei motori 1.8, 1.9, 16 valvole turbo. Sono cambiate di dimensioni, di potenza, di utilizzo e di divertimento".

Quali sono le velocità che possono raggiungere?

"Quelle che fanno il mondiale fanno a 150 km all'ora, quelle che usiamo noi arrivano sui 130-140 km all'ora. Queste di oggi fanno sui 90 km all'ora. Sono molto divertenti".

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: