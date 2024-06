E' partita la 24 ore di San Marino

Alle 15 dalle acque antistanti il porto di Rimini ha preso il via la 24 Ore di San Marino. La storica manifestazione che mancava da ben 14 anni è tornata organizzata dallo Yachting Club San Marino in collaborazione con la Federazione Sammarinese Vela, e la parte riminese con Marina, Club Nautico e Yachting Club. Il percorso si snoda attraverso tre boe per una lunghezza complessiva di 12 miglia. Alle 15 di domani , lo scoccare della ventiquattresima ora, sarà proclamato l'equipaggio vincitore. La regata sotto costa risulta comunque molto impegnativa perché costringe le imbarcazioni a manovre continue per non uscire dal tracciato.