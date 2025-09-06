SAN MARINO E-sports: Luca Guarino per la Cosmos vince la Tim San Marino e-Cup Si tratta del primo torneo non ufficiale di e-soccer su Fifa25 disputato sul Titano

È andato in scena il primo torneo non ufficiale di e-soccer su Fifa25 disputato sul Titano, la Tim San Marino e-Cup. In totale 11 i giocatori che hanno rappresentato altrettante società del campionato sammarinese. Nelle final four si sono sfidati Tre Fiori, Domagnano, Cailungo e Cosmos. Ad avere la meglio nella finalissima Luca Guarino per il Cosmos che ha battuto Matteo Pellegrino, rappresentante del Tre Fiori.

“Evento - evidenzia Andrea Nardoni, responsabile marketing Fsgc - che vuole essere un punto di partenza per creare nei prossimi anni un campionato ufficiale sammarinese di e-soccer”.

"Questo campionato vuole essere un punto di arrivo e di partenza – sottolinea Andrea Zoppis, responsabile del progetto internazionale - è il primo campionato sammarinese di e-sports, ma noi abbiamo iniziato anni fa, partecipando da subito al primo campionato organizzato dalla Uefa, presentando una nostra nazionale e dopo selezioni interne, promuovendo il gioco”.

Attività resa possibile anche grazie alla nuova legge sammarinese sugli e-sports, un unicum nel panorama europeo e internazionale, tra le più avanzate al mondo. Tornei e circuiti professionali di e-sports creano un impatto economico di rilievo globale. Così San Marino è già riuscita ad attrarre Exeed, un'azienda italiana che opera nel panorama degli e-sports a livello internazionale.

