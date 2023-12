SPORT SPECIALI È tornato lo Special Gala: sold-out al Kursaal Dopo 4 anni di assenza è tornata la serata di Gala dedicata agli Special Olympics che quest'anno hanno raggiunto grandissimi risultati ai Mondiali di Berlino.

Nel 2019 l'ultima volta, poi qualche anno di assenza. Troppi, per una serata dedicata ad un movimento sempre capace di stupire, dal punto di vista sportivo e non. E' tornato lo Special Gala, alla presenza dei Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Oltre alle più alte cariche dello Stato, presenti anche le autorità politiche e sportive per un saluto. Prima il presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali Filiberto Felici, poi il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini e il numero uno del CONS Gian Primo Giardi.

I grandi protagonisti però sono stati gli atleti Special Olympics che hanno deliziato gli ospiti con un'esibizione in apertura, curata da Sabrina Minguzzi e Leonardo Orazi. Nel corso della serata sono stati giustamente ricordati i grandi risultati ottenuti dai campioni sammarinesi al Mondiale Special di Berlino, con ben 12 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi.

Nel servizio l'intervista a Barbara Frisoni, presidente Special Olympics San Marino

