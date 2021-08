FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE E' un Fiorentino tutto orgoglio e rimpianti Grande secondo tempo dei ragazzi di Michelotti, la Dinamo Plus vince 3-2

Il Fiorentino gioca un secondo tempo talmente bello e va così vicino all'impresa, che il 3-2 finale sa più di beffa che di orgoglio. Anche di quello ce n'è tanto per come la squadra è stata in partita e una volta andata sotto 3-1 al riposo ha saputo non solo tenerla in piedi, ma credere di andare davvero a riprenderla. Avvio migliore della Dinamo che fa girar palla come nelle previsioni cercando il varco giusto trovato al 6' minuto con Yaparama che da fuori trova anche la deviazione per mettere fuori causa Geri. Ma il vantaggio non significa dominio, anzi. I moldavi continuano il lento giropalla sul quale la difesa sammarinese scivola quasi sempre correttamente e quando recupera palla il Fiorentino si fionda avanti credendo a quello che fa.

Al 14' Moretti finge lo scarico sul compagno, poi non trovandosi chiuso la spara di punta all'angolino. L'1-1 improvviso viene poi difeso dall'attento Geri e resiste fino ad una palla persa in uscita che mette Bagriak in condizioni di raddoppiare. E' il momento più difficile degli uomini di Michelotti che prima dell'intervallo subiscono il 3-1 da Tanskyi.

Avvisaglie di un secondo tempo da goleada? Nemmeno per sogno. Dopo l'intervallo il Fiorentino addenta l'avversario alla giugulare e Moretti bagna il debutto in Champions con una doppietta da ricordare. Adesso la Dinamo ha paura, gioca senza quella sicurezza del primo tempo e prima Pasqualini e poi Esposito vanno vicinissimo a far 3-3. Di là, Geri prima si allea con la traversa, poi ci mette del suo in due occasioni e tutto resta aperto fino alla fine quando prima Esposito e poi Pasqualini vedono il pari così vicino che di questo 3-2 che va comunque applaudito non si può certo essere contenti.

