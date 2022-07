È una data che rimarrà per sempre nella storia dello sport sammarinese. 29 luglio 2021, Olimpiadi di Tokyo, Alessandra Perilli vince la medaglia di bronzo nel Trap femminile. Per la prima volta un atleta sammarinese sale sul podio olimpico. È passato esattamente un anno da quella fantastica impresa. La prima volta di Alessandra Perilli, in una Olimpiade per la prima volta in un anno dispari per via della pandemia e per la prima volta, senza la presenza del pubblico. Il sogno di una medaglia accarezzato nel 2012, è diventato realtà 9 anni dopo. Stessa disciplina, il Tiro a Volo, stessa protagonista Alessandra Perilli che per la prima volta ha portato San Marino sul podio dei giochi olimpici.