TENNIS Ecco il campo Simone De Luigi

"Da questo momento l'ex campo numero 2 è il campo Simone De Luigi". Con queste parole, scandite lentamente per controllare la commozione, il Presidente della Federazione Sammarinese Tennis Christian Forcellini ha dato il via alla breve cerimonia. Sul quel campo, Simone, aveva vinto il suo primo torneo e in quel campo Simone stava completando il percorso che da bella promessa lo avrebbe portato ad essere realtà del tennis biancazzurro. Accanto, i genitori, che provano a trattenere le lacrime. Presente il Comitato Olimpico con il Presidente Gian Primo Giardi a testimoniare la vicinanza di tutte le istituzioni sportive alla famiglia. Applausi, Simone è tornato a casa. La sua racchetta, donata dai genitori, sarà appesa nella sala riunioni della Federazione.

Il Cast organizzerà a settembre il primo Memorial Simone De Luigi. Sui campi del Centro Tennis si sono concluse le qualificazione del San Marino Junior Open. Da domani via ai tabellone principali con la presenza di tre sammarinesi, Silvia Alletti e Talita Giardi nel singolare femminile, tra gli uomini Mattia Muraccini.

Nel video le interviste a Christian Forcellini (Presidente FST) e Gian Primo Giardi (Presidente CONS)



