eEuro: il primo successo sammarinese è con l’Irlanda.

Si sono disputate le sfide d’andata del Gruppo I di qualificazione ad eEuro 2020, la manifestazione su console del Campionato Europeo di calcio che porterà all’elezione del numero uno del continente alla guida della propria Nazionale. San Marino è stato inserito nello stesso raggruppamento di Olanda, Svezia, Danimarca, Malta ed Irlanda. Giocati una decina di incontri (due contro ogni squadra): una vittoria, quattro pareggi e cinque sconfitte - tre delle quali di misura - è il primo riscontro nella storia della Nazionale e-Games di San Marino: nello sviluppo della classifica si tiene però conto del risultato combinato delle due partite, per cui il 4-3 contro l’Irlanda (2-1, 2-2) è il successo che vale i tre punti in classifica per i gamers biancoazzurri Giuseppe Taddei ed Andrea Solito. Il prossimo 30 marzo, in occasione degli incontri di ritorno, debutterà al joystick anche la riserva Alexandro Burgagni.



