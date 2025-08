COMITATO PARALIMPICO SAMMARINESE Eleonora Comellini: "Al lavoro per aiutare atleti con disabilità fisico-intellettiva a praticare sport agonistico" Settimana importante per il Comitato Paralimpico Sammarinese che ha incontrato i rappresentanti del Comitato Paralimpico Italiano e di quello Internazionale.

Settimana importante per il Comitato Paralimpico Sammarinese che ha incontrato i rappresentanti del Comitato Internazionale e di quello Italiano, come ci conferma la presidente Eleonora Comellini:

"Sì, perché ci sono stati due incontri molto importanti - ha sottolineato la presidente del CPS Eleonora Comellini - che avevamo programmato da tempo. Il primo è stato con il Comitato Paralimpico Internazionale, che abbiamo fatto presso il CONS con l'aiuto del Segretario Generale Eros Bologna. È stato proprio sul futuro del Comitato Paralimpico a San Marino, perché anche il Comitato Paralimpico Internazionale, che ci ha già riconosciuto da molto tempo, vuole sapere che cosa vogliamo fare. Quindi la nostra intenzione è stata di fare un movimento che possa aiutare atleti con disabilità fisico-intellettiva a praticare sport a livello agonistico. C'è da lavorare molto, perché per ora c'è molto poco, però abbiamo già tre atleti, quindi ci stiamo lavorando. Poi questa settimana abbiamo incontrato anche il Presidente del Comitato Paralimpico Italiano Marco Giunio De Sanctis, con il quale vogliamo fare un protocollo d'intesa per far correre i nostri atleti in Italia, cosa che fino adesso era difficile, avveniva con squadre italiane, ma vogliamo mettere in chiaro la situazione per far correre i nostri atleti".

